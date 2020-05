Wattens (ots) - Circus Roncalli und der Riese bleiben sich treuDie Bilder von "Roncalli's Zirkuszauber" sorgten im vergangenen Jahr für Furore als der Circus Roncalli in den Swarovski Kristallwelten zu Gast war. Und das Publikum zeigte sich durchwegs begeistert von den Darbietungen. Dieser Begeisterung wollte man entsprechen und die Zusammenarbeit auch in diesem Jahr fortsetzen. Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten und Auflagen mussten die Dauer und Dimensionen des Festivals angepasst werden, die Artistinnen und Artisten von Roncalli-Gründer Bernhard Paul freuen sich in dieser besonderen Situation umso mehr, gemeinsam mit den Swarovski Kristallwelten alle Besucher auch in diesem Jahr begeistern zu dürfen. "Roncalli's Zirkuszauber" geht von 08. August bis zum 06. September über die Bühne."Der letztjährige Auftakt mit dem Circus Roncalli zu Gast in den Swarovski Kristallwelten war ein großartiger Erfolg. Alle Gäste, Groß und Klein, Partner und Medien zeigten sich gleichermaßen fasziniert wie begeistert von der Kombination aus Zirkuszauber und der kristallinen Bühne der Swarovski Kristallwelten", so Carla Rumler, Cultural Director Swarovski und Kuratorin Swarovski Kristallwelten. "Aus diesem Grund war es von Anfang an unser Bestreben, die Zusammenarbeit mit Roncalli und seinem Event-Team fortzusetzen. Wir freuen uns, dass es gelungen ist, trotz der aktuellen Gegebenheiten und Auflagen diesen gemeinsamen Weg in einer kleineren und verkürzten Form auch in diesem besonderen Sommer fortzuschreiben", erklärt Stefan Isser, Geschäftsführer der D. Swarovski Tourism Services GmbH. Bernhard Paul ergänzt: \ufeff"Roncalli und Swarovski verbindet eine Freundschaft. Wir versuchen auch in diesen etwas anderen Zeiten alle Besucher mit der Roncalli-Poesie und Nostalgie zu verzaubern." Für den Riesen selbst ist besonders erfreulich, dass er heuer von einer durch und durch adäquaten "Begleiterin" flankiert wird: Eine Stelzengeherin im Kostüm einer weißgewandeten Riesin wird in seinem weitläufigen Garten den Sommer über kristallinen Zauber versprühen. Den Besuchern wird ein buntes Potpourri aus Artistik, Poesie und Künstlerischem geboten, für die Kleinsten gibt es Kinderworkshops und ein kleines Zirkuszelt dient als optisches Highlight direkt beim Eingang in die kristalline Welt.Die Attraktionen: Oldtimer, Zirkuswagen und SchaugeschäftWenn sich die Swarovski Kristallwelten im Sommer 2020 in eine Zirkuswelt verwandeln, dann geschieht vieles rund um diese Verwandlung im Garten des Riesen: Ballons und Zirkusfahnen kündigen weithin sichtbar an: "Der Circus Roncalli ist wieder hier". Historische Zirkuswagen, ein Oldtimer und interaktive Schaugeschäfte aus der Jahrhundertwende ergänzen das Bild. Auf dem gesamten Gelände ist das Circus Theater Roncalli anzutreffen - Platz genug für die Gäste, um sich in aller Ruhe der Magie des Zirkus hinzugeben.Pressekontakt:Christiane GasserD. Swarovski Tourism Services GmbHTel. +43 5224 500-1031E-Mail:press.kristallwelten@swarovski.comkristallwelten.com/presseOriginal-Content von: d. swarovski tourism services gmbh, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50017/4609132