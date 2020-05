Noratis AG: Erfolgreicher Markteintritt: Noratis erwirbt 358 Einheiten in BayernDGAP-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf Noratis AG: Erfolgreicher Markteintritt: Noratis erwirbt 358 Einheiten in Bayern29.05.2020 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Erfolgreicher Markteintritt: Noratis erwirbt 358 Einheiten in Bayern- Rd. 200 Einheiten in der Metropolregion Rhein-Main, knapp 160 in der Oberpfalz- Weiteres Wachstum geplant: Merz Real Estate hält nach abgeschlossener Kapitalerhöhung jetzt rd. 35 % an NoratisEschborn, 29. Mai 2020 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, "Noratis") kann ihren vierten Ankauf in diesem Jahr vermelden und erwirbt insgesamt 358 Einheiten in Bayern. Damit hat das Unternehmen seit Jahresbeginn bereits knapp 600 Wohnungen zugekauft.Die Objekte mit einer Gesamtmietfläche von rd. 22.200 m² befinden sich an mehreren attraktiven Standorten. Der Hauptteil liegt mit 197 Einheiten in der Metropolregion Rhein-Main, im südlich von Aschaffenburg gelegenen Erlenbach am Main. Weitere 161 Einheiten sind nahe Regensburg in der Oberpfalz angesiedelt, konkret in Schwandorf, Roding und Burglengenfeld. Alle Standorte verzeichneten in den vergangenen Jahren eine positive Bevölkerungsentwicklung und sämtliche Objekte verfügen über eine gute innerstädtische Anbindung.Als ein führender Bestandsentwickler für Wohnimmobilien in Deutschland plant Noratis die Objekte erheblich aufzuwerten mit dem Ziel, die Wohnqualität deutlich zu verbessern. Dafür soll der vorhandene Instandhaltungsstau sukzessive reduziert werden. Durch die Steigerung der Attraktivität der Wohnungen will Noratis auch den derzeitigen Leerstand von rund 9 Prozent abbauen.In den vergangenen Monaten konnte Noratis bereits Zukäufe in Emden, Leipzig, Halle (Saale) und Rüsselsheim vermelden. Für das geplante weitere Wachstum sind dem Unternehmen durch die inzwischen eingetragene Kapitalerhöhung (siehe Ad hoc vom 20.3.20) rd. 5 Mio. Euro zugeflossen. Die neu ausgegebenen 252.525 Aktien wurden vollständig vom Großaktionär Merz Real Estate zu 19,80 Euro je Aktie gezeichnet, wodurch die Beteiligung an Noratis auf rd. 35 % gestiegen ist. Die Kapitalerhöhung ist Teil der Investoren- und Festbezugsvereinbarung, in der sich Merz Real Estate dazu verpflichtet hat, bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 über Kapitalmaßnahmen insgesamt bis zu 50 Mio. Euro in die Noratis AG zu investieren.Flaminia zu Salm-Salm, Leiterin Transaction Management der Noratis AG: "Unser Fokus liegt auf attraktiven Sekundärlagen und Objekten mit Modernisierungsbedarf. Das Immobilienpaket in Bayern passt daher hervorragend in unser Portfolio. Der Zukauf ist dabei nicht nur der erfolgreiche Markteintritt im Freistaat, sondern gleichzeitig die konsequente Fortsetzung unseres Wachstumskurses. Auch für das restliche Jahr planen wir weitere Zukäufe im gesamten Bundesgebiet."Über Noratis:Die Noratis AG ( www.noratis.de) ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter, Selbstnutzer & Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohn-immobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Aktionären, Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu bestehenden und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.Ansprechpartner Investor & Public Relations:edicto GmbH Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop T +49 (0)69 905 505 52 E noratis@edicto.de Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main29.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Noratis AG Hauptstraße 129 65760 Eschborn Deutschland Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20 E-Mail: info@noratis.de Internet: www.noratis.de ISIN: DE000A2E4MK4 WKN: A2E4MK Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1058265Ende der Mitteilung DGAP News-Service1058265 29.05.2020