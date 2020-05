Die ersten neun Monate des Geschäftsjahres HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8) werden in diesem Geschäftsjahr stark geprägt durch zwei wesentliche Einflüsse: der geplanten Übernahme des größten Herstellers von hochseetauglichen Katamaranen in Frankreich und den einhergehenden Anfangsverlusten zum Aufbau der sechsten Marke im Konzern und den ungeplanten im Anfang März einsetzenden weltweiten Pandemie Maßnahmen. Die HanseYachts AG erzielte in diesen ersten so geprägten neun Monaten (1. Juli 2019 - 31. März 2020) des laufenden Geschäftsjahres 2019/2020 einen Umsatz in Höhe von 82,2 Mio. Euro (Vorjahresperiode: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...