Die Klinik-Kette Fresenius Helios baut das Portfolio mit der Übernahme eines Krankenhauses in Nordrhein-Westfalen aus. Und auch beim Geschäft mit Biosimilars verzeichnet der DAX-Konzern Fortschritte.Wie der Gesundheitskonzern am Freitag mitteilte, erwirbt Fresenius Helios das Malteser Krankenhaus "Seliger Gerhard" in Bonn. Demnach erzielte das Krankenhaus im Jahr 2019 einen Umsatz von 66 Millionen Euro. Fresenius Helios werde neben dem Krankenhaus auch zwei medizinische Versorgungszentren (MVZ) ...

