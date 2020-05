Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das deutsche BIP ist in den ersten drei Monaten des Jahres um 2,2% gegenüber dem Vorquartal gesunken, so Ulf Krauss von der Helaba.Vor allem private Konsumausgaben, Ausrüstungsinvestitionen sowie der Außenhandel seien stark rückläufig gewesen. Frühindikatoren würden zeigen, dass der konjunkturelle Tiefpunkt vermutlich in den April falle. Die Frage, wie schnell sich die Euro-Volkswirtschaften in den kommenden Monaten erholen würden, sei allerdings offen. ...

