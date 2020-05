Die Verluste im späten US-Handel ziehen sich heute früh auch noch durch den asiatischen Handel. Während der DAX gestern am späten Nachmittag noch mit einem Plus von 1,06 % den Handel abschloss, sackten die US-Benchmarks kurz danach ab, gaben die Gewinne des Tages auf und schlossen alle im Minus. Der Dow sank um -0,58 %.Die Futures tendieren heute früh leicht im Minus. Unter den US-Benchmarks sticht erneut der Dow hervor. Der Future liegt am Ende des asiatischen Handels 0,23 % im Minus. Der DAX Future notiert 0,31 % tiefer und signalisiert heute früh eine negative Eröffnung für den DAX.Mit Spannung erwartet die Börse heute die Rede des FED-Vorsitzenden Powell. Die Rede wird um 17:00 Uhr beginnen. Die Anleger hoffen auf weitere Maßnahmen der amerikanischen Notenbank, um die amerikanische Wirtschaft zu stützen.

