Der Softwareanbieter Exasol feiert sein Börsendebüt. Das Unternehmen ist in einem stark wachsenden Markt aktiv. Die Hürden für eine stärkere Marktdurchdringung sind jedoch hoch.Das erste IPO des Jahres 2020 ist perfekt. Mit Exasol feierte am Montag ein Datenbankspezialist aus Nürnberg sein Debüt an der Frankfurter Wertpapierbörse. Der Börsengang stieß auf ein sehr hohes Interesse der Investoren - die Exasol-Aktie startete bei 14 Euro in den Handel und damit fast 50 Prozent über ihrem Ausgabepreis. ...

