Die Kaufkraft der Renten in Deutschland variiert regional um bis zu 52%, das heißt, die Kaufkraft der Rente klafft je nach Wohnort um gut die Hälfte auseinander. So haben 1.000 Euro für Rentner in München - dem teuersten deutschen Altersruhesitz - eine Kaufkraft von ca. 760 Euro. Im bundesweit günstigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...