Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Übach-Palenberg, (pta010/29.05.2020/09:15) - Herr Hubert Kehmer wohnhaft in Übach-Palenberg hat uns mitgeteilt, dass ihm gemäß § 20 AktG mehr als der vierte Teil der Aktien unserer Gesellschaft unmittelbar gehört.



Herr Harald Kehmer wohnhaft in Geilenkirchen hat uns mitgeteilt, dass ihm gemäß § 20 AktG mehr als der vierte Teil der Aktien unserer Gesellschaft unmittelbar gehört.



Die Prorenta Consulting Aktiengesellschaft mit Sitz in Übach-Palenberg hat uns mitgeteilt, dass ihr an unserer Gesellschaft keine Mehrheitsbeteiligung mehr gehört. Ferner hat sie uns mitgeteilt, dass ihr nunmehr auch weder unmittelbar noch mittelbar mehr als der vierte Teil der Aktien unserer Gesellschaft gehört.



(Ende)



Aussender: Wurmtal Beteiligungen AG Adresse: Carlstraße 50, 52531 Übach-Palenberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Franz-Josef Lhomme Tel.: +49 2451 4901004 E-Mail: info@wurmtal-beteiligungen.de Website: www.wurmtal-beteiligungen.de



ISIN(s): DE0005176309 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover



