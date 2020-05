Mladá Boleslav (ots) - - Upgedatete Smartphone-App SKODA Connect bietet noch mehr Benutzerfreundlichkeit und Bedienkomfort- Kabellose Vernetzung mit dem Fahrzeug nach einmaliger Anmeldung- Fahrzeugfernzugriff über Online-Dienste und direkte Kommunikation mit dem Fahrzeug per SmartLink+-Schnittstelle zentral verfügbar- Einheitliches Nutzererlebnis auf allen mobilen Endgeräten sowie auf dem PC und dem FahrzeugdisplayIn seiner upgedateten SKODA Connect-App führt der tschechische Automobilhersteller die Funktionen der SKODA Connect-App sowie der SKODA OneApp zusammen. Zudem wertet SKODA die App durch zusätzliche Features weiter auf und macht den Fernzugriff sowie die direkte Kommunikation mit dem Fahrzeug künftig noch einfacher. Ein weiterer Vorteil: Das Nutzererlebnis ist auf Endgeräten wie Smartphone und Smartwatch sowie dem zentralen Display des Infotainmentsystems künftig einheitlich.Alain Favey, SKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing, sagt: "Wir verbessern das Nutzererlebnis bei unseren digitalen Anwendungen wie beispielsweise den Smartphone-Apps kontinuierlich. Mit der upgedateten SKODA Connect-App fassen wir die Funktionen unserer bisherigen Connect-App und unserer SKODA OneApp übersichtlich zusammen. Wir werden damit mehr und mehr 'Simply Clever' und benutzerfreundlicher. Unser Plan für die Zukunft sieht einen einheitlichen und leicht verständlichen Zugang für alle SKODA Kanäle wie Webseite, Apps usw. vor. Daran arbeiten wir mit aller Konsequenz."Bislang hatten SKODA Besitzer die Möglichkeit, über zwei verschiedene Apps Informationen zu ihrem Fahrzeug abzurufen. Mithilfe der SKODA Connect-App konnten sie beispielsweise online aus der Ferne die Türen ver- und entriegeln oder sich die aktuelle Parkposition des Fahrzeugs anzeigen lassen. Außerdem ließen sich etwa Blinker und Hupe aktivieren, um das Fahrzeug auf einem großen Parkplatz schneller zu finden. Auch um die Standheizung einzuschalten und Servicetermine mit der Werkstatt zu vereinbaren, bot die bisherige App bereits alle Möglichkeiten. Voraussetzung war lediglich die Aktivierung der SKODA Connect-Dienste.Für die Nutzung der SKODA OneApp waren die SmartLink+-Technologie im Fahrzeug und eine direkte Verbindung zum Smartphone erforderlich. Über MirrorLink oder Apple CarPlay bot die App Zugriff auf Fahrzeugdaten, die dann mit verschiedenen Bildschirmdesigns und spielerischen Elementen in Echtzeit auf dem Fahrzeugdisplay dargestellt wurden. Beide Apps ermöglichten in ähnlicher Weise den Zugriff auf Echtzeit-Fahrdaten respektive ein Logbuch oder gaben einen Überblick über die Reiseplanung und den aktuellen Fahrzeugstatus.Nun bündelt die upgedatete SKODA Connect-App die Funktionen beider Apps. Sie ermöglicht einen umfassenden Zugriff auf alle Dienste und vernetzt sich nach einer einmaligen Anmeldung mit dem Fahrzeug. "Mit der Verschmelzung der Apps stärken wir unser System verschiedener Anwendungen mit dem Ziel, dass unsere Kunden die digitalen Möglichkeiten einfach, bequem und über viele Endgeräte hinweg nahtlos nutzen können", sagt Andre Wehner, Chief Digital Officer von SKODA AUTO.Die aktualisierte SKODA Connect-App ist für Mobiltelefone mit den Betriebssystemen Android (http://play.google.com/store/apps/details?id=cz.skodaauto.connect) oder iOS-Betriebssystemen (http://apps.apple.com/cz/app/skoda-connect/id1161648654) kostenlos in den jeweiligen App Stores verfügbar.Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/4609206