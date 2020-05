Erfurt (ots) - Der internationale Kindertag am 1. Juni macht auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern aufmerksam und rückt die Kinderrechte in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Bewusstseins. In diesem Jahr steht dieser Tag unter besonderen Vorzeichen, denn die derzeitige Lebenssituation von Kindern und Familien hat sich durch die Corona-Krise verändert. KiKA ist am Kindertag zu Gast beim Bundespräsidenten und seiner Frau Elke Büdenbender in Schloss Bellevue. Linda Joe Fuhrich, bekannt aus der Kindernachrichtensendung "logo!", hat viele Fragen von Kindern im Gepäck.KiKA zeigt "KiKA AKTUELL" am 1. Juni um 19:45 Uhr.Wie ein Bundespräsident seinen Arbeitsalltag verbringt, zeigt KiKA in einer Sonderausgabe der ZDF-Kindernachrichten: "logo! extra: Unterwegs mit dem Bundespräsidenten" am Vorabend, Pfingstsonntag, dem 31. Mai um 19:50 Uhr. Kinderreporterin Lotte gibt darin exklusive Einblicke in den Arbeitsalltag in Schloss Bellevue.Die Sendungen sind nach der Ausstrahlung im KiKA-Player und auf kika.de (http://www.kika.de) abrufbar.Weitere Informationen und Bildmaterial stehen in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de (http://www.kika-presse.de) bereit.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4609222