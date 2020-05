Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Fallende Inflationsraten in Deutschland stellten für den richtungsweisenden Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gestern eine Unterstützung dar, so die Analysten der Helaba.Das Geldmengenwachstum in der Eurozone dürfte heute zwar an die starke Dynamik im Vormonat anschließen, insgesamt bleibe der Inflationsdruck wohl aber auch in den kommenden Monaten noch gedrückt. Das Chartbild sei unverändert als getrübt zu beurteilen, denn die Indikatoren seien unisono gen Süden gerichtet. Weitere Verluste sollten somit aus technischer Sicht ins Kalkül gezogen werden. Eine erste Haltemarke für den Future würden die Analysten am Tagestief vom Mittwoch bei 171,50 lokalisieren. Darunter würden Verluste bis 171,29 oder sogar bis in die Zone um 170,00 drohen. Hürden seien bei 172,53 und 172,80 zu finden. Darüber könnten Gewinne bis 173,32 folgen. Die Trading-Range liege zwischen 171,29 und 172,53. (29.05.2020/alc/a/a) ...

