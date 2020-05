München (ots) - Niemals pending immer trending: Das sind Zwei Herren mit Hund. Kai Blasberg und Thomas Koch widmen sich heute einem Mix and Match der aktuellen Branchen-Themen. Herausgekommen ist ein gelungenes Mashup: die klare Positionierung des Vodafone-CMO gegenüber den sozialen Netzwerken, die noch druckfrische Plakatkampagne von Joyn wird hinterfragt und als bekennende Drosten-Fans, wagen sich die beiden beherzt an eine Ursachenforschung zum BILDBoykott heran...Das hauptsächliche Objekt der Begierde ist aber das aktuelle Kampagnenmotiv der Streamingplattform Joyn. Anlass für Blasberg und Koch ein Gegengewicht zu bilden und die neue Podcastfolge "allen Frauen dieser Welt" zu widmen.Denn die beiden Branchen-Experten sind sich einig "der Begriff 'Milf' ist absoluter Männersprech und passt überhaupt nicht zum Joyn-Kooperateur Prosieben, der sich vor nicht allzu langer Zeit und völlig zurecht noch für seine MÄNNERWELTEN hat feiern lassen". Das besprechen die beiden aber ganz persönlich mit Katja Hofem, Geschäftsführerin von Joyn in einer anderen Folge (oha, Spoiler) und freuen sich jetzt schon drauf!Jetzt laden die beiden Herren aber erstmal zum Hören dieser Folge ein, wahlweise auf iTunes (https://podcasts.apple.com/de/podcast/zwei-herren-mit-hund/id1461459752), Spotify (https://open.spotify.com/show/70d28a9gvtMjsBnVMjkiY6) oder Podigee (https://podcastc82418.podigee.io/46-zhmh-35).ZWEI HERREN MIT HUND wird präsentiert von DWDL.de (https://www.dwdl.de/2herrenmithund/)Pressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43455/4609268