Wirecard: Das ist ein echter Vertrauensbeweis - Steht die Wirecard-Aktie jetzt vor dem Turnaround?

Die Aktie von Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) verzeichnete am Donnerstag einen kräftigen Kursanstieg um über 4 Prozent. Kurstreiber hierfür dürfte die Nachricht gewesen sein, dass der Wirecard-Vorstandsvorsitzende Markus Braun seine Beteiligung am eigenen Unternehmen kräftig aufgestockt hat, was als großes Vertrauens-Votum zu werten ist.

Braun hat über seine MB Beteiligungsgesellschaft Wirecard-Aktien im Wert von knapp 2,5 Mio. Euro gekauft, wie das im DAX und im TecDAX notierte Unternehmen Wirecard am Donnerstagnachmittag bekanntgab. Bisher hatte Braun schon einen Anteil von rund 7 Prozent an Wirecard gehalten.

Macht ausgebaut

Markus Braun hatte in den zurückliegenden Jahren immer wieder Kursschwächen der Aktie für Zukäufe genutzt. Mit dem jüngsten Zukauf hat Braun seine Macht im Konzern jetzt ein weiteres Mal ausgebaut. Nach dem kritischen KPMG-Bericht hatten zuletzt Investoren seinen Rückzug gefordert. Dazu zählten unter anderem Ingo Speich, Fondsmanager der Deka und Christopher Hohn vom Londoner Hedge Fonds TCI. Mit einer Netto-Leerverkaufsposition von 1,5 Prozent hält Hohn eine der größten Spekulationen auf neue Kursrücksetzer der Wirecard-Aktie.

