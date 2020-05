Lufthansa nach dem Kursanstieg: Aussichtsreiche (Turbo)-Puts

Im Gegensatz zu Pharma- und Technologiewerten, die sich bereits in einem hohen Maß oder vollständig von den Folgen des Corona-Crashes erholen konnten, fiel die Erholung der Aktien der Branchen Mobilität und Tourismus bislang bescheiden aus. Besonders arg betroffen ist die Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125). Notierte die Aktie noch am 20.2.20 oberhalb von 15 Euro, so war die Aktie am 24.4.20 mit ihrem vorläufigen Tiefststand bei 7,02 Euro zu bekommen. Die bevorstehende Wiederaufnahme des Flugbetriebes und das in Aussicht stehende staatliche Hilfspaket, das allerdings von der EU-Kommission nicht befürwortet wird, verhalf dem Aktienkurs zu einer deutlichen Erholung auf bis zu 10 Euro (27.5.20)

Mittlerweile befindet sich die Lufthansa-Aktie, die von der überwiegenden Mehrheit der Analysten zum Verkauf empfohlen wird, wieder deutlich unter Druck. Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Aktie nach den starken Kursgewinnen der vergangenen Tage einen Teil des Gewinns abgeben wird, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 9,00 Euro

Der SG-Put-Optionsschein auf die Lufthansa-Aktie mit Basispreis bei 9,00 Euro, Bewertungstag 17.7.20, BV 1, ISIN: DE000SR8SXA5, wurde beim Aktienkurs von 9,28 Euro mit 0,87 - 0,89 Euro gehandelt.

Gibt die Lufthansa-Aktie in spätestens zwei Wochen auf 8,20 Euro nach (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt am 25.5.20), dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 1,28 Euro (+44 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 10,14 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Put auf die Lufthansa-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 10,14 Euro, BV 1, ISIN: DE000HZ8Q184, wurde beim Aktienkurs von 9,28 Euro mit 0,88 - 0,89 Euro taxiert. Bei einem Kursrückgang der Lufthansa-Aktie auf 8,20 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 1,94 Euro (+118 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 10,533 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Put auf die Lufthansa-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 10,533 Euro, BV 1, ISIN: DE000HZ8EQ13, wurde beim Aktienkurs von 9,28 Euro mit 1,26 - 1,27 Euro quotiert. Beim Lufthansa-Aktienkurs von auf 8,20 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts bei 2,33 Euro (+83 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Lufthansa-Aktien oder von Hebelprodukten auf Lufthansa-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de