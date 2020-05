München (ots) -- Das Leben schreibt die schönsten Geschichten - so auch bei den RTLZWEI-Stars- Unter anderem mit Daniela Katzenberger, den Geissens sowie Sarah & Pietro- Ausstrahlung Montag, 1 Juni 2020, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI Das Leben ist voller berührender Augenblicke. Ob arm oder reich, ob Deutschland, Frankreich, Mallorca oder Hawaii: Überall gibt es Menschen, die miteinander wohnen, das Leben teilen und ihre guten und schlechten Momente miteinander haben. Auch vor den Reality-Stars von RTLZWEI macht das wahre Leben nicht halt, und so zeigt die Sendung die emotionalsten Momente der Stars in diesem "Reality Alarm! Spezial" von Platz 25 bis Platz 1. Ausstrahlung am Montag, den 1. Juni um 20:15 bei RTLZWEI.Das Leben schreibt bekanntlich die besten Geschichten - und die emotionalsten Reality-Momente zeigt RTLZWEI: Geburt und Taufe, Heirat, Geburtstage, Trennung und Versöhnung oder auch Krankheit und schmerzvoller Abschied.Dabei hat es das Lineup der Ranking-Show in sich: Mit dabei bei "Reality Alarm! Spezial!" ist keine geringere als Deutschlands Reality-TV-Queen Daniela Katzenberger. Wie viele spannende Geschichten hat die kultige Blondine schon geschrieben? Die Zuschauer dürfen noch einmal erleben, wie Daniela und Lucas Cordalis zum Traualtar schreiten oder wie sich Daniela nach Jahren endlich wieder mit Schwester Jenny Frankhauser versöhnt.Außerdem erleben die Zuschauer hautnah, wenn die Wollnys neuen Familienzuwachs bekommen oder die Reimanns Abschied von ihrer geliebten Dogge Phoebie nehmen müssen. Mit dabei sind außerdem die Geissens, Janni und Peer sowie Sarah & Pietro.Produziert wird die Ranking-Show von der CBC GmbH."Reality Alarm! Spezial", am Montag den 1. Juni um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW (https://www.tvnow.de/rtlzwei) verfügbar.Über "Reality Alarm! Spezial!"25 Jahre das wahre Leben bei RTLZWEI - da bleiben ganz besondere Momente nicht aus. Sie sind emotional, berührend, traurig und schön - und manchmal auch absolut kurios! In "Reality Alarm!" zeigen wir die 25 krassesten Szenen zu den jeweiligen Themen und lassen Promis zu Wort kommen.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4609364