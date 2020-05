POTSDAM (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) verrät noch nicht, ob er möglicher Kanzlerkandidat seiner Partei für die Bundestagswahl 2021 werden möchte. "Die SPD wird dann stark sein, wenn sie zusammenhält", sagte der Vizekanzler am Freitag in Potsdam. Die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, Bundestagsfraktionschef Rolf Mützenich und er stimmten sich eng ab und gingen harmonisch bei den Fragen vor, wie das Land vorangebracht werden könne. "Deshalb können Sie davon ausgehen, dass wir auch in dieser Frage an einem Strang ziehen werden." Dazu gehöre, dass sie "alles gemeinsam machen zum richtigen Zeitpunkt". Scholz wird als möglicher Anwärter auf die Kanzlerkandidatur gehandelt. Die SPD liegt im jüngsten ZDF-Politbarometer bei 15 Prozent./vr/DP/zb

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de