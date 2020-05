Von Denise Roland

NEW YORK (Dow Jones)--Der Schweizer Pharmakonzern Novartis wird einen Corona-Impfstoff für Krankenhäuser in den USA produzieren. Der genbasierte Impfstoff wurde von Wissenschaftlern der Universität Pennsylvania und des Massachusetts General entwickelt. Die Novartis-Tochter Avexis werde erste Testdosen produzieren und die reguläre Fertigung dann später im Sommer aufnehmen, heißt es in der Mitteilung des Konzerns. Dann seien auch erste klinische Tests vorgesehen.

Sollten die Tests positiv verlaufen, könnte der Impfstoff für Notfallanwendungen Ende 2020 zur Verfügung stehen, so Mason Freeman, Direktor und Gründer des Massachusetts General Hospital Translational Research Center.

