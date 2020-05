Petro Welt Technologies AG: Moody's bestätigt erneut Ba3-Rating der Petro Welt Technologies AGDGAP-News: Petro Welt Technologies AG / Schlagwort(e): Rating Petro Welt Technologies AG: Moody's bestätigt erneut Ba3-Rating der Petro Welt Technologies AG29.05.2020 / 11:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.* Solide Marktposition in Nischensegmenten, gut investiert mit modernem Anlagenpark* Ausreichender Finanzpolster, um Marktrückgänge abzufedern* Unternehmensausblick bleibt stabil* Das Rating ist durch die Größe des Unternehmens im Vergleich zum internationalen Wettbewerb, die konzentrierte Kundenbasis, zunehmenden Preisdruck und die starke Ausrichtung auf den russischen Markt eingeschränktWien, 29. Mai 2020 Moody's Investors Service (Moody's) bestätigte in seiner jährlichen Aktualisierung einmal mehr das Konzernrating der Petro Welt Technologies AG mit Ba3 und stabilem Ausblick.Die Bekräftigung des Ratings reflektiert die Erwartung von Moody's, dass das Unternehmen über ausreichende Finanzmittel verfügt, um die Marktrückgänge der Jahre 2020 bis 2021 ohne substanzielle Beeinträchtigung seiner Bonität zu bewältigen. Auch wenn die operative und finanzielle Performance von PeWeTe über die nächsten zwölf bis 18 Monate nachlassen werde, sollte das Kreditprofil des Unternehmens dank eines hohen Liquiditätsbestands und der Absenz von Schulden mit Ausnahme eines Gesellschafterdarlehens gesund bleiben. Zudem erscheine eine Verbesserung der Bonität von PeWeTe ab 2022 möglich.Moody's führt weiter aus, dass die Verbreitung der Pandemie die weltweite Ölnachfrage gedämpft und zu einem deutlichen Rückgang der Ölpreise geführt hat. Gleichzeitig würden deutliche Reduktionen in der russischen Ölproduktion ab Mai 2020, die im Rahmen des OPEC+ Deals für zwei Jahre anhalten werden, die Nachfrage nach Ölfeld-Services (OFS) in Russland reduzieren und damit die Ertragskraft und die Cash-Generierung von PeWeTe beeinträchtigen. Dennoch konnte das Rating dank der soliden Bilanzstruktur und des hohen Liquiditätsbestands (per 31. März 2020 verfügte PeWeTe über Cash in Höhe von rund EUR 120 Mio.) bekräftigt werden. Die Bonität von PeWeTe beruht weiters auf der starken Marktposition in Nischensegmenten, dem modernen Anlagenpark sowie dem dauerhaften Festhalten des Unternehmens an seiner historisch konservativen Finanzpolitik und dem umsichtigen Vorgehen bei der Entwicklungsstrategie.Gleichzeitig belasten die geringe Unternehmensgröße von PeWeTe im Vergleich zum Wettbewerb, die sehr konzentrierte Kundenbasis, der zunehmende Preisdruck vonseiten der Kunden sowie die Risiken im Zusammenhang mit Russlands unterentwickelten regulatorischen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen das Rating.Ausblick Der stabile Rating-Ausblick spiegelt die Erwartung von Moody's wider, dass die Petro Welt Technologies AG eine weiterhin robuste operative und finanzielle Performance zeigen, ihre solide Bilanzstruktur einschließlich eines umfangreichen Finanzpolsters aufrechterhalten sowie ihre konservative Finanz- und Liquiditätspolitik mit einer bereinigten Verschuldungsquote (EBITDA) unter 1,0x dauerhaft fortführen wird.Quelle: https://www.moodys.com/research/Moodys-affirms-PWTs-rating-stable-outlook--PR_425276Über die Petro Welt Technologies AG Die Petro Welt Technologies AG mit Sitz in Wien ist eine der führenden und erstmals etablierten OFS-Gesellschaften in Russland und der GUS und hat sich auf Dienstleistungen zur Steigerung der Produktivität neuer und bestehender Öl- und Gasformationen spezialisiert.Kontakt Konstantin Huber (be.public) Investor Relations T: +43 1 503 2 503-29 huber@bepublic.at29.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Petro Welt Technologies AG Kärntner Ring 11-13 1010 Wien Österreich Telefon: +43 1 535 23 20 - 0 Fax: +43 1 535 23 20 - 20 E-Mail: ir@pewete.com Internet: www.pewete.com ISIN: AT0000A00Y78 WKN: A0JKWU Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1058707Ende der Mitteilung DGAP News-Service1058707 29.05.2020