Accentro Real Estate stellt die Weichen für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020: Insgesamt wurden Wohnungen für 26,6 Mio. EUR verkauft, davon fast 19 Mio. EUR aus dem eigenen Bestand und 7,6 Mio. EUR als Dienstleister. Heute außerdem in den News: Deutsche Forfait passt Berichterstattung an geltende EU-Transparenzrichtlinie an und publity-CEO Thomas Olek beabsichtigt Veräußerung von publity-Aktienpaketen. ...

