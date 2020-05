Wiederaufnahme des Flugverkehrs am Flughafen Rostock-Laage: CENTOGENE AG testet Flughafenmitarbeiter auf das SARS-CoV-2-VirusDGAP-News: CENTOGENE AG / Schlagwort(e): Sonstiges Wiederaufnahme des Flugverkehrs am Flughafen Rostock-Laage: CENTOGENE AG testet Flughafenmitarbeiter auf das SARS-CoV-2-Virus29.05.2020 / 12:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Wiederaufnahme des Flugverkehrs am Flughafen Rostock-Laage: CENTOGENE AG testet Flughafenmitarbeiter auf das SARS-CoV-2-Virus* Untersuchung aller Flughafen-Mitarbeiter, die im Rahmen des bevorstehenden Fluges am Samstag mit den Passagieren in Kontakt kommen werden; Ergebnisse lagen noch am Abend vor* CENTOGENE trägt mit seinen innovativen und skalierbaren Methoden dazu bei, derartige Teststrategien breit einsetzen zu können* Präventives Testen ist ein wichtiges Element um eine "neue Normalität" nach dem lähmenden Shutdown herzustellenCambridge, MA, USA & Rostock, Berlin, Deutschland, 29. Mai 2020: CENTOGENE (Nasdaq: CNTG), spezialisiert auf die Diagnostik seltener Erkrankungen, testete gestern erstmals die Mitarbeiter des Flughafens Rostock-Laage auf eine SARS-CoV-2-Virus-Infektion. Dies geschieht in Vorbereitung auf die Wiederaufnahme des Flugverkehrs am Rostocker Flughafen. Am morgigen Samstag landet um 12:45 Uhr die erste Linienmaschine der Deutschen Lufthansa nach der Zwangspause durch die Corona-Pandemie. Es wurden alle Flughafen-Mitarbeiter untersucht, die im Rahmen des bevorstehenden Fluges am Samstag mit den Passagieren in Kontakt kommen werden. Eine wissenschaftliche Mitarbeiterin von CENTOGENE unterstützte die Kollegen des Flughafens vor Ort in der fachkompetenten Einweisung zur Nutzung des von der Firma entwickelten Systems. Die gewonnenen Proben wurden in den Laboren von CENTOGENE analysiert. Die Ergebnisse lagen noch am gleichen Abend vor.In Zusammenarbeit mit CENTOGENE werden zukünftig alle Mitarbeiter mit Passagierkontakt regelmäßig auf das SARS-CoV-2-Virus getestet, um damit Ansteckungen bestmöglich auszuschließen und das "neue Reisen" langfristig für alle Passagiere und Mitarbeiter des Flughafens so sicher wie möglich zu gestalten. "Wir alle haben in der Krise eine gesellschaftspolitische Verantwortung. Mit unseren qualitativ hochwertigen und innovativen Diagnostik-Methoden tragen wir dazu bei, uns alle wieder einen Schritt näher zur "neuen Normalität" zu bringen.", sagte Prof. Arndt Rolfs, CEO CENTOGENE: "Wir sind fest davon überzeugt, dass im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie nur die Verknüpfung von regionalen, nationalen und internationalen Konzepten den Erfolg bringen wird; der wenig sachliche Diskurs, der die Diskussion in Deutschland zeitweise beherrscht, muss dringend beendet werden.""Der Flughafen hat sich intensiv auf die Wiederaufnahme des Passagierverkehrs vorbereitet und alle für Flughäfen empfohlenen Maßnahmen umgesetzt. Mit den zusätzlichen Tests unserer Mitarbeiter können wir ein Ansteckungsrisiko auf dem Flughafen Rostock-Laage drastisch reduzieren. Wir setzen damit den ersten Schritt unseres speziell entwickelten Konzeptes "Pandemiefreies Reisen" um. Wir danken CENTOGENE für die Unterstützung." sagte Dörthe Hausmann, Geschäftsführerin des Flughafens Rostock-Laage.###Über CENTOGENECENTOGENE arbeitet in den Bereichen Diagnostik und Forschung seltener Krankheiten und generiert aus klinischen und genetischen Daten Informationen für Patienten, Ärzte und Pharmaunternehmen, die sich in die Praxis umsetzen lassen. Unser Ziel ist es, die Rationalität von Behandlungsentscheidungen zu unterstützen und mit unseren umfassenden Daten, darunter epidemiologische und klinische Informationen sowie innovative Biomarker, zur Entwicklung neuer Therapien für seltene Krankheiten beizutragen. CENTOGENE verfügt über eine proprietäre, globale Plattform für seltene Krankheiten. Zum Stand 31. Dezember 2019 umfasste diese etwa 2,5 Milliarden Datenpunkte von rund 500.000 Patienten aus über 120 Ländern.Die Plattform des Unternehmens umfasst epidemiologische, phänotypische und genetische Daten von Patientengruppen weltweit. sowie eine Biobank mit biologischen Proben, die als Referenzquelle für die Forschung dient. Nach unserem Wissensstand stellt CENTOGENE die weltweit einzige Datenbank bereit, die Daten parallel auf mehreren Ebenen analysieren kann. Diese bildet eine unverzichtbare Ressource für das Verständnis seltener Erbkrankheiten, ist bei der Erkennung von Krankheiten hilfreich und unterstützt die pharmazeutische Industrie bei der Entwicklung von Orphan-Arzneimitteln. Zum Stand 31. Dezember 2019 hat das Unternehmen bei über 45 verschiedenen seltenen Erkrankungen mit über 39 Pharmapartnern zusammengearbeitet.Über den Flughafen Rostock-LaageDer Flughafen Rostock-Laage (IATA: RLG; ICAO: ETNL) ist der Landesflughafen Mecklenburg-Vorpommerns. Seit 1993 ist der zivile Bereich des Flughafens Rostock-Laage auf der Grundlage einer engen Kooperation mit der Bundeswehr im südlichen Teil des Airports angesiedelt. Der Flughafen ist in den Segmenten touristische Verkehre im Incoming- und Outgoing Bereich, General Aviation und tägliche Linienflüge, derzeit nach München tätig. Durch seine Öffnungszeiten, die bei Bedarf 24h betragen, bietet sich der Standort für Logistik und Expressfracht an. Auf der 3300m langen Start-und Landebahn können Maschinen bis zur Jumbogröße starten und landen. Durch die geografische Lage an der Ostsee, die in 35 Minuten vom Flughafen erreichbar ist, bietet sich der Regionalflughafen als Standort für Ostseeflugreisen und für die Kreuzfahrt als Zubringer-Airport für den Wechsel von Passagieren und Crews an. Für den Passagierwechsel wurde durch den Flughafen ein individuelles Produkt "Seamless Travel" entwickelt. 