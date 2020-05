Die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank und die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) fordern von den deutschen Sparkassen deutliche Änderungen an ihrem Sicherungssystem.Wie das Handelsblatt mitteilte, fordern die Aufsichtsbehörden die Errichtung eines zusätzlichen Fonds, der in Not geratene Sparkassen retten soll.Hintergrund: Die Finanzmittel des bisherigen Rettungssystems des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) dienen nicht nur der Stützung von in eine Krise geratenen Sparkassen, sondern auch zur gesetzlich vorgeschriebenen Absicherung von Spareinlagen.Die Aufsichtsbehörden sehen in dieser Struktur "verfahrenstechnische Einschränkungen', die behoben werden müssten.

