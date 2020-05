29.05.2020 - Das vorläufige IFRS-Eigenkapital der MPH Health Care AG (ISIN: DE000A0L1H32) beläuft sich das vorläufige IFRS-Eigenkapital per 31.03.2020 auf 184,17 Mio. EUR (Stand zum 31.12.2019: 271,64 Mio. EUR). Der Stichtag lag natürlich genau in der Phase der strak zurückgekommenen Aktienkurse nahezu aller Werte - also sollte hier bereist nächstes Quartal eine signifikante Besserung feststellbar sein. Indikation: Haemato handelte am 31.03. auf XETRA bei 1,55 EUR, aktuell (11.00 Uhr) bei 2,13 EUR, ähnliche verhältnisse auch bei den anderen Beteiligungen. Wobei generell die Handelsumsätze der ...

