Unterföhring (ots) --"Sky90" am Sonntag um 19.55 Uhr direkt nach dem Spiel des BVB inPaderborn auf Sky Sport Bundesliga 1 HD -"Wontorra - der Fußball-Talk" am Samstag direkt nach Abpfiff um17.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD sowie im Livestream aufskysport.de und in der Sky Sport App -Neu: die Spieltagsvorschau "Dein Verein Spezial" am Freitagabendmit Britta Hofmann, Manuel Baum und Erik Meijer sowie denzugeschalteten Gästen Friedhelm Funkel, Christian Heidel und Jan AageFjörtoft ab 21.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und freiempfangbar auf Sport News HD Während das Rennen um die internationalen Plätze und der Abstiegskampf eine spannendes Saisonfinale versprechen, scheint nach dem Sieg des FC Bayern in Dortmund die Meisterschaft seit dieser Woche entschieden. Über das Gipfeltreffen vom Dienstag sowie alle aktuellen Geschehnisse des Wochenendes wird bei Sky ausgiebig diskutiert. Jörg Wontorra meldet sich am Samstag direkt nach Abpfiff der Nachmittagsspiele der Bundesliga um 17.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD, Patrick Wasserziehr am Sonntag ab 19.55 Uhr zum Abschluss des Spieltags mit "Sky90"."Sky90" mit Oliver Kahn und Roman WeidenfellerDirekt nach der Partie des BVB in Paderborn begrüßt Patrick Wasserziehr am Sonntag ab 19.55 Uhr die Zuschauer zu einer neuen Ausgabe von "Sky90". Zu Gast ist dieses Mal Oliver Kahn, der von von 1994 bis 2008 für den FC Bayern spielte. Der ehemalige Welttorhüter, der 632 Pflichtspiele im Trikot der Münchener absolvierte, kehrte Anfang dieses Jahres als Vorstandsmitglied zum Rekordmeister zurück und soll ab 2022 der Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender werden.Ebenfalls im Studio ist Weltmeister Roman Weidenfeller. In 453 Pflichtspielen, die er von 2002 bis 2018 zwischen den Pfosten des BVB-Tors absolvierte, konnte er unter anderem zwei Deutsche Meisterschaften und zwei DFB-Pokalsiege feiern.Per Schalte nimmt auch Michael Preetz an der Fußballdebatte teil. Nach Abstiegsangst, dem Konflikt mit Jürgen Klinsmann und mittlerweile vier Trainern in der laufenden Saison, steuert eine für den Geschäftsführer Sport von Hertha BSC turbulente Saison ihrem Ende entgegen. Nach sieben Punkten aus drei Spielen unter dem neuen Trainer Bruno Labbadia könnte diese jetzt sogar noch in einem europäischen Wettbewerb enden.Komplettiert wird die Runde von ARD-Kommentator Tom Bartels. Seine Stimme begleitete den Siegtreffer im WM-Finale 2014 von Mario Götze, dessen Abschied vom BVB zum Saisonende am Dienstag offiziell verkündet wurde."Wontorra - der Fußball-Talk" mit Marco Bode und Maurizio GaudinoBereits am Samstag talkt Jörg Wontorra. Direkt nach Abpfiff der Nachmittagsspiele der Bundesliga spricht er ab 17.30 Uhr unter anderem mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi Maurizio Gaudino und Jan-Christian Müller von der Frankfurter Rundschau. Die Zuschauer werden unmittelbar nach dem Spielende in den Stadien mit kontroversen Meinungen, spannenden Diskussionen und ersten Stimmen von den Vereinen versorgt.Per Live-Schalte wird auch Marco Bode Rede und Antwort stehen. Der Aufsichtsratsvorsitzende des SV Werder Bremen steht mit seiner Mannschaft vor einer entscheidenden Woche im Kampf gegen den Abstieg. Am Samstag sind die Bremer zu Gast beim seit zehn Spielen sieglosen FC Schalke, am Mittwoch steht das Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt auf dem Programm."Wontorra - der Fußball-Talk" wird am Samstag ab 17.30 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App ausgestrahlt."Dein Verein Spezial" am Freitagabend mit Meijer, Baum, Funkel, Heidel und FjörtoftBereits am Freitagabend um 21.00 Uhr eröffnet "Dein Verein Spezial" den 29. Bundesliga-Spieltag bei Sky und liefert einen Überblick über das Bundesliga-Wochenende. Moderatorin Britta Hofmann, U20-Nationaltrainer Manuel Baum und Sky Experte Erik Meijer beleuchten die anstehenden Partien. Per Live-Schalte sind außerdem Friedhelm Funkel, Christian Heidel und Jan Aage Fjörtoft zu Gast. Die Sendung wird sowohl auf Sky Sport Bundesliga 1 HD als auch im Free-TV auf Sky Sport News HD ausgestrahlt.Die Talks am 29. Bundesliga-Spieltag bei SkyFreitag:21.00 Uhr: "Dein Verein Spezial" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport News HDSamstag:17.30 Uhr: "Wontorra - der Fußballtalk" auf Sky Sport News HDSonntag:19.55 Uhr: "Sky90" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD