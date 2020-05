US-Fluglinien heben ab - Marketing und Retail in Japan mit hohen Kursgewinnen - Starke Konzernergebnisse bei Stromanbieter in Österreich In dieser Handelswoche ging es für den amerikanischen Aktienmarkt weiter nach oben. Der Dow Jones sprang über die Marke von 25.000 Punkten und schloss zur Wochenmitte bei 25.548 Punkten. Auch der S&P500 nahm in dieser Woche die Hürde von 3.000 Punkten. Nur für den NASDAQ ist die Luft zu dünn geworden. Bei 9.500 Punkten scheint der Wiederstand unüberwindbar. Dennoch ...

