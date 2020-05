BERLIN (dpa-AFX) - "Das ARD Extra" zur Corona-Krise ist am Donnerstagabend die stärkste Primetime-Sendung gewesen. Im Schnitt 5,55 Millionen (19,2 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr das Erste ein. Im Anschluss kam "Der Barcelona-Krimi: Blutiger Beton" auf 5,13 Millionen (17,1 Prozent). Der ZDF-Film "Lebenstraum" aus der "Lena Lorenz"-Reihe erreichte 3,88 Millionen (13,0 Prozent). Recht stark war Vox mit dem Agentenklassiker "James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie", den 2,45 Millionen (8,5 Prozent) verfolgten.



Mit der RTL-Show "Let's Dance - Die schönsten Tänze aller Zeiten" verbrachten 2,33 Millionen (8,5 Prozent) den Abend. Die US-Krimiserie "Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger" auf Sat.1 wollten 1,89 Millionen (6,4 Prozent) sehen. Bei der RTLzwei-Reportage "Reeperbahn Privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" waren 1,08 Millionen (3,7 Prozent) am Bildschirm dabei.



Die Kabel-eins Dokureihe "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur" hatte 990 000 Zuschauer (3,3 Prozent), die ProSieben Show "Germany's next Topmodel - die schönsten Momente, die unvergesslichsten Mädchen" 880 000 (3,0 Prozent) und der Science-Fiction-Film "Star Trek II" auf ZDFneo 590 000 (2,0 Prozent)./bok/DP/zb

