Märkte um 12: Hongkong-Konflikt im Fokus - Erfreuliche Nachricht bei Wirecard

Nach fünf Gewinntagen in Folge legt der DAX am Freitagmittag den Rückwärtsgang ein. Der Streit zwischen den USA und China über Hongkong drückt die Stimmung an der Börse, denn es werden neue Strafmaßnahmen der Vereinigten Staaten gegen die Volksrepublik befürchtet.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -1,6% 11.601 MDAX -0,9% 25.384 TecDAX -0,4% 3.157 SDAX -1,8% 11.324 Euro Stoxx 50 -1,4% 3.056

Die Topwerte im DAX sind Linde (WKN: A2DSYC / ISIN: IE00BZ12WP82), Henkel (WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432) und Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604). Der größte Verlierer am Freitagmittag war die Aktie von E.ON (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999), die zeitweise um rund 7 Prozent verlor. Die Papiere werden vor allem durch den heutigen Dividendenabschlag belastet. Im Fokus stand am Freitagmittag auch die Aktie von Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060). Der Wirecard-Vorstandsvorsitzende Markus Braun hat seine Beteiligung am eigenen Unternehmen kräftig aufgestockt, was als großes Vertrauens-Votum zu werten ist.

