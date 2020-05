Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland wird seine im Juli beginnende EU-Ratspräsidentschaft für die Wiederbelebung der europäischen Wirtschaft nutzen. Das sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Freitag nach einem Gespräch mit der Schweizer Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga.

"Für den deutschen Vorsitz im Rat der Europäischen Union wird es in der zweiten Jahreshälfte darum gehen, wie wir den Binnenmarkt, der auch Deutschland und die Schweiz verbindet, wieder in Gang und die europäische Wirtschaft wieder in Schwung bringen", sagte Altmaier. "Dabei gilt es, die Chancen des Green Deal als Beitrag zur wirtschaftlichen Erholung zu nutzen."

Schwerpunkt des Gesprächs zwischen Altmaier und Sommaruga bildeten nach Angabe des Wirtschaftsministeriums die Europapolitik und die Wirtschaftsbeziehungen beider Länder im Zeichen der Covid-19-Pandemie. Deutschland ist für die Schweiz der wichtigste Handelspartner. Die Schweiz gehört seit Jahren zu Deutschlands zehn wichtigsten Handelspartnern.

