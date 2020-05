Markus (Braun), Vorstandschef der Wirecard AG hat 27.661 Aktien um 2,5 Millionen Euro seines Unternehmens gekauft. Die Aktien sind daraufhin deutlich gestiegen. Das Vertrauen in Markus ist in den vergangenen Wochen gesunken. Zahlreiche Investoren haben seinen Kopf gefordert, wie ich dir hier berichtet habe. Die Wirecard AG musste die Veröffentlichung des Jahresabschlusses verschieben. In Wien gab ...

