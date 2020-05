Wien (www.anleihencheck.de) - Die Agentur S&P beendete die Untersuchung auf ein Upgrade für das BB- Rating von EuroChem, behielt jedoch den positiven Ausblick bei und bestätigte das Rating, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Trotz des schwierigen operativen Umfelds und der schwächeren Erträge setze S&P weiterhin auf das Deleveraging-Potenzial des Credits. S&P erwarte einen Produktionsanstieg und einen positiven FCF, während die Liquidität weiterhin ausreichend sein sollte. Ein Upgrade sei in Aussicht, sofern das Ratio adj. FFO/ Verschuldung deutlich über 20% liege und die bevorstehenden Fälligkeiten in 2020-2021 proaktiv und rechtzeitig refinanziert würden. Der positive Ausblick werde auf stabil gesenkt, wenn die Düngemittelpreise erheblich sinken würden oder der RUB (Russischer Rubel) gegenüber dem USD deutlich aufwerte. (News vom 28.05.2020) (29.05.2020/alc/n/a) ...

