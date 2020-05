Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die dramatische Marktentwicklung im März hatte viele Marktteilnehmer zu einer Flucht in Liquidität veranlasst, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.Vorübergehend sei es zu einem gleichzeitigen Kursrückgang sowohl bei Risikoanlagen, als auch bei den vermeintlich "sicheren Häfen" der Staatsanleihen gekommen. Für viele Anlegerportfolios habe das zur Folge gehabt, dass in der Phase der größten Unsicherheit die klassische Diversifikation zwischen qualitativ hochwertigen Anleihen und Aktien nicht mehr funktioniert habe. Die expansiven Maßnahmen der Zentralbanken hätten geholfen, die Liquiditätssorgen der Marktteilnehmer zu reduzieren, und zu fallenden Korrelationen zwischen Aktien und Anleihen geführt, sodass eine breite Diversifikation der Anlagen wieder besser funktionieren sollte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...