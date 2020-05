++ Aktien ziehen sich vor der Pressekonferenz von Trump zurück ++ DE30 testet die 11.600-Punkte-Marke ++ Volkswagen (VOW3.DE) sagte, dass sich die Nachfrage in China auf das Niveau von 2019 erholt haben könnte ++Die europäischen Aktien geben während der letzten Handelssitzung der Woche nach. Donald Trump kündigte an, heute eine Pressekonferenz zu China abzuhalten, und die Investoren befürchten, dass er die Spannungen verschärfen könnte. Da das Wochenende vor der Tür steht, könnte es im Laufe des Tages zu Gewinnmitnahmen kommen. Scharfe Kritik von Trump an Social-Media-Unternehmen Thomas Jarzombek, der Start-up-Beauftragte des Bundeswirtschaftsministeriums, schlug Twitter vor, seinen Hauptsitz nach Deutschland zu verlegen. Der Vorschlag erfolgte inmitten der Kritik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...