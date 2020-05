Minderwertiges Material kann die Sicherheit von Batterien für Elektroautos und Smartphones gefährden und ihre Leistungsfähigkeit reduzieren. Das zeigen Forschungsergebnisse des Fraunhofer-Instituts IKTS und sollte auch die Nachfrage nach hochwertigem HPA in den kommenden Jahren stützen. Davon sollte auch Altech Advanced Materials profitieren können.

HPA: Höchste Qualität gefragt!

Aktuell führt Altech Advanced Materials (1,07 Euro; DE000A2LQUJ6) eine Kapitalerhöhung durch (ausführlich hier). Mit den frischen Mitteln und weiteren Maßnahmen will man sich mit bis zu 100 Mio. Dollar und bis zu 49 Prozent an der in Bau befindlichen Fabrik für hochreines Aluminiumoxid (HPA, 99,99%ig) von Altech Chemicals in Malaysia beteiligen. HPA kommt unter anderem im Seperator von Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz und erhöht dort in der höchsten Konzentration die Sicherheit und die Laufleistung der Batterien. Doch nicht immer wird dieses teurere, aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...