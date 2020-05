Thema heute:

Citroen Advisor: Durch Bewertungen Transparenz beim Autokauf

Wer auf der Suche nach einem guten Restaurant oder Hotel ist, der schaut gerne bei Tripadvisor vorbei. Mit etwas Erfahrung sieht mal sehr schnell, welche Bewertungen stimmig sind. Das "Advisor" in Tripadvisor heißt übersetzt übrigens "Berater" oder "Ratgeber". Diesen Gedanken hat der französische Autohersteller Citroën mit seinem Advisor für den Autokauf aufgegriffen.

Die Bewertungsplattform bietet Kunden die Möglichkeit, online zu bewerten, wie zufrieden sie sind. Citroën Advisor ist das erste umfassende Bewertungssystem eines Automobilherstellers, das neben dem Fahrzeug sogar Verkaufsberaterinnen und Verkaufsberater miteinschließt und ist somit für Neukunden ein informatives Hilfsmittel bei der Wahl ihrer bevorzugten Vertragswerkstatt oder ihres nächsten Neufahrzeugs. Die leicht verständliche Bewertung durch bis zu fünf Sterne - analog des Prinzips bei der Bewertung von Hotels oder Restaurants - sorgt dabei für eine schnelle und klare Einordnung. Darüber hinaus können Nutzer des Portals jederzeit aktuelle Kommentare zu "ihrem" Citroën Vertragspartner einsehen.

"Schon heute garantieren die Citroën Partnerbetriebe den Kunden eine hohe Beratungs- und Servicequalität und durch das direkte Citroën Advisor-Feedback können wir die Servicequalität noch weiter optimieren. Unseren Kunden dienen die Bewertungen als ein Beweis für die Professionalität unserer Partnerbetriebe und als Entscheidungshilfe vor dem nächsten Autokauf", erklärt man beim Unternehmen.

Neben Citroën Advisor bietet die Marke mit dem Doppelwinkel bereits zahlreiche weitere digitale Services an, darunter den Carstore für online bestellbare Neuwagen oder die MyCitroën App, durch welche Kunden stets mit ihrem Fahrzeug vernetzt sind.stayhome und dennoch ein neues Fahrzeug aussuchen - so lautet der Ansatz des Carstore. Seit kurzem haben die Citroën Autohäuser wieder geöffnet unter Einhaltung aller Hygienevorschriften und mit besonderen Angeboten. Mit dem Carstore bietet der Hersteller seinen Kunden nun die Möglichkeit, den persönlichen Traumwagen aus einem umfangreichen Angebot von mehr als 7.000 Neufahrzeugen auszuwählen. Ganz einfach mit nur wenigen Klicks von der heimischen Couch aus. Die Suche nach dem persönlichen Neuwagen erfolgt dabei denkbar einfach: So kann sowohl in der unmittelbaren Umgebung als auch nach individuellem Budget gesucht werden. Kunden profitieren dabei von der Herstellergarantie für das neue Fahrzeug und einer kurzen Lieferzeit von nur rund 10 Tagen.

