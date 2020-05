Der Schweizer Vermögensverwalter Bantleon hat seinen 29-prozentigen Anteil am Laserspezialist LPKF am Kapitalmarkt platziert. Die rund sieben Millionen Aktien wurden innerhalb kürzester Zeit an institutionelle Investoren verkauft. Bei einem Platzierungspreis von 20,10 Euro ist das Paket rund 141 Millionen Euro wert. Die Hintergünde und Ziele! Einen Tag zuvor hatte das 1976 gegründete Unternehmen mitgeteilt, dass die zum den Eidgenossen gehörende Beteiligungsgesellschaft German Technology und der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...