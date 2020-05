Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Eurozone-Inflation sinkt im Mai auf 0,1 Prozent

Die Corona-Krise lässt die Inflation im Euroraum immer weiter unter die Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) absacken. Die jährliche Inflationsrate sank im Mai auf 0,1 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Meldung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine solche Rate vorhergesagt. Im April hatten die Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 0,3 Prozent zugelegt. Die EZB peilt mittelfristig eine Inflationsrate von knapp 2 Prozent an.

EZB: Unternehmenskredite wachsen im April beschleunigt

Das Wachstum der Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen im Euroraum hat sich im April im Zuge der Corona-Pandemie weiter beschleunigt. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) erhöhte sich die Kreditvergabe mit einer Jahresrate von 6,6 (März: 5,5) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs dagegen nur noch mit einer Jahresrate von 3,0 (3,4) Prozent, worunter die Kredite für den Hauskauf um 3,9 (4,0) Prozent zunahmen und die Konsumentenkredite nur noch um 1,3 (3,8) Prozent.

KfW: EZB könnte bei PEPP auf Kapitalschlüssel verzichten

Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte nach Einschätzung der KfW eine fundamentale Änderung an seinen Pandemiekaufprogramm PEPP vornehmen. "Der EZB-Rat wird bei seiner Sitzung am Donnerstag diskutieren, ob der EZB-Kapitalschlüssel als mittelfristige Leitlinie für die Wertpapierkäufe im Rahmen des Pandemie-Notfallprogramms PEPP aufgegeben werden sollte", schreibt Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib in ihrem Ausblick.

EZB teilt bei täglichem Dollar-Tender 5 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem täglichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 5 Millionen US-Dollar an eine Bank zugeteilt. Am Vortag hatten es keine Nachfrage gegeben. Der Tender hat wie am Vortag einen Festzinssatz von 0,30 Prozent.

Frankreichs BIP schrumpft im ersten Quartal um 5,3 Prozent

Die französische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2020 nicht ganz so stark geschrumpft wie zunächst gemeldet. Wie die Statistikbehörde Insee in einer zweiten Veröffentlichung berichtete, fiel das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 5,3 (vorläufig: 5,8) Prozent gegenüber dem Vorquartal. Frankreich befindet sich damit in einer Rezession, da das BIP schon im vierten Quartal 2019 um 0,1 Prozent gesunken war.

Türkische Wirtschaft wächst im ersten Quartal um 4,5 Prozent

Die türkische Wirtschaft ist im ersten Quartal trotz der Pandemie solide gewachsen. Wie das Statistikamt mitteilte, legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) saison- und kalenderbereinigt um 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Ökonomen hatten ein Wachstum von 4,8 Prozent erwartet. Die Aufschlüsselung der Daten zeigte, dass die Verbraucherausgaben um 5,1 Prozent stiegen, während die Staatsausgaben um 6,2 Prozent zunahmen.

Scholz präsentiert Koalitionsrunde umfangreiches Konjunkturpaket - Magazin

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) legt laut einem Magazinbericht für die am kommenden Dienstag stattfindende Koalitionsrunde ein umfangreiches Konjunkturpaket vor. So wolle Scholz die Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld von derzeit maximal einem Jahr auf zwei Jahre verdoppeln, berichtete das Nachrichtenmagazin Der Spiegel unter Berufung auf eine Vorlage des Bundesfinanzministeriums für das Treffen.

Maas: Autonomie Hongkongs darf nicht ausgehöhlt werden

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat angesichts des jüngsten chinesischen Sicherheitsgesetzes zu Hongkong auf eine Fortgeltung der Autonomie in der ehemaligen britischen Kronkolonie bestanden. Vor einer Videokonferenz der Außenminister der Europäischen Union (EU) mahnte Maas in Berlin eine geschlossene Haltung gegenüber China in der Hongkong-Frage an und kündigte Gespräche mit Peking bei dem kommenden EU-China-Gipfel an, der für September in Leipzig geplant ist.

Südkorea schränkt Schulbetrieb wieder stark ein

Nach einem starken Anstieg der Coronavirus-Fälle hat Südkorea den Schulbetrieb am Freitag wieder stark eingeschränkt. Die Grund- und Mittelschulen in und um die besonders betroffene Hauptstadt Seoul dürfen nach einer Anordnung der Regierung jeden Tag nur noch ein Drittel der Kinder zulassen - die anderen bekommen Fernunterricht. Dasselbe gilt für Kindergärten.

Twitter stuft Trump-Tweet zu Minneapolis als gewaltverherrlichend ein

Der Onlinedienst Twitter hat einen Tweet von US-Präsident Donald Trump zu den Protesten in Minneapolis gegen Polizeigewalt als gewaltverherrlichend eingestuft. "Dieser Tweet verstößt gegen die Twitter-Regeln zur Gewaltverherrlichung", stand am Freitag an der Stelle eines Tweets, in dem Trump den Demonstranten mit einem Einsatz von Schusswaffen des Militärs gedroht hatte. "Twitter hat jedoch beschlossen, dass möglicherweise ein öffentliches Interesse daran besteht, diesen Tweet zugänglich zu lassen", fügte das Unternehmen hinzu. Durch einen Klick ließ sich der Tweet daher wieder anzeigen.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden 1Q BIP +0,4% gg Vorjahr

Schweden 1Q BIP +0,1% gg Vorquartal

Schweden 1Q BIP PROGNOSE: +0,5% gg Vorjahr

Schweden 1Q BIP PROGNOSE: -0,6% gg Vorquartal

Schweden Apr Handelsbilanz Überschuss 7,6 Mrd SEK

Schweden Apr Exporte 106,7 Mrd SEK

Schweden Apr Importe 99,1 Mrd SEK

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2020 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.