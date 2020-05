Simbabwe will sich im globalen Wettbewerb um Kapitalinvestitionen attraktiver machen und hat nun für seinen größten Devisenbringer neue Anreize dafür geschaffen. Die kapitalintensive Goldförderung leidet wie viele andere Industrien unter den administrativen Beschränkungen, die Investitionen zusätzlich erschweren. Hierzu gehört neben der chronischen Korruption, der mangelhaften Infrastruktur auch das Ausmaß, in der die Minenunternehmen ihre Erlöse, die in der Regel in US-Dollar anfallen, auch in US-Dollar erhalten.Bildnachweis: © EMH Service GmbH

Den vollständigen Artikel lesen ...