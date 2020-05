Twitter unterzieht die Tweets von US-Präsident Donald Trump seit Neuestem einem Faktencheck. Der reagiert mit einer gefährlichen Kampfansage nicht nur an Twitter, sondern an das Prinzip des Internet in den USA an sich. Abschnitt 230 des Communications Decency Act (CDA) des Jahres 1996 gehört zu den bedeutendsten juristischen Grundlagen, die dem Internet, wie wir es heute kennen, eine rechtssichere Grundlage verschafft haben. Kurz gesagt geht es in dem jetzt viel diskutierten Abschnitt um Folgendes: Internet-Plattform-Betreiber sind nicht voll haftbar für die Inhalte, die Nutzerinnen und Nutzer auf dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...