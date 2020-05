Die User-Experience wird zukünftig einen stärkeren Einfluss auf das Google-Ranking haben. Aufgrund der Coronakrise werden die Änderungen aber frühestens 2021 in Kraft treten. Google überarbeitet erneut die Rankingfaktoren. Zukünftig soll der User-Experience ein größerer Stellenwert eingeräumt werden. Gleichzeitig wird die Verfügbarkeit einer AMP-Version in Zukunft keine Rolle bei der Platzierung in den Suchergebnissen mehr spielen. Das hat der Konzern in einem Blogbeitrag angekündigt. Die Änderungen sollen allerdings aufgrund der Coronakrise erst 2021 in Kraft treten...

