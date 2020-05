FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Jenoptik nach Zahlen von 16,00 auf 23,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Bei den Ergebnissen des Technologieunternehmens sei es im ersten Quartal zu unerwartet deutlichen Rückgängen gekommen, schrieb Analyst Markus Jost in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der zweiten Jahreshälfte sollte aber eine Erholung eintreten. Dabei dürften die Belastungen durch die Corona-Krise weniger stark als zunächst befürchtet ausfallen. Entsprechend hat der Analyst seine Schätzungen angehoben./mf/edh



ISIN: DE000A2NB601

