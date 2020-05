Die börsennotierte Petro Welt Technologies (früher C.A.T. Oil) will ihren Jahresabschluss 2019 und den Bericht über das 1. Quartal 2020 am 3. Juni 2020 veröffentlichen. Das teilte das Unternehmen nach mehreren Terminverschiebungen am Freitag mit. Zuvor waren die Berichtstermine mehrmals verschoben worden.(Schluss) ivn/phs ISIN AT0000A00Y78 WEB https://www.pewete.com/de/

