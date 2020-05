Nicht nur der Volkswagen-Konzern treibt seine Elektroauto-Offensive in China voran. Auch der Premium-Autobauer BMW setzt auf den größten Automarkt der Welt. Gemeinsam mit seinem chinesischen Partner Brilliance China Automotive wird BMW in den kommenden drei Jahren rund 3,67 Milliarden Euro investieren.Während Volkswagen in seinen beiden Werken in Foshan in absehbarer Zeit ausschließlich Elektroautos fertigen will, setzt BMW in seinen Werken in China auf Flexibilität. BMW will neben Elektroautos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...