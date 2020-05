Die Energiewende in Deutschland schreitet trotz Corona-Krise voran. Doch der Kohleausstieg sorgt nach wie vor die Diskussionen. Die nordrhein-westfälischen Grünen fordern nun einmal mehr den Erhalt des Hambacher Forsts und der Dörfer am Tagebau Garzweiler. RWE droht also neuer Ärger, doch der Versorger kann sich auf breite Rückendeckung verlassen.Am Freitag forderte die Grünen-Abgeordnete Wibke Brems Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet auf, für Hambach und die Garzweiler-Dörfer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...