Jena (pts023/29.05.2020/14:45) - Bestnoten für ESET: Das renommierte Prüfinstitut AV-TEST hat Android-Sicherheitsanwendungen für Firmenanwender genauestens unter die Lupe genommen. Die ESET-Enterprise-Version seiner Android-Sicherheits-App Endpoint Security erreichte im aktuellen Vergleich in allen Bereichen die maximal mögliche Punktzahl. AV-TEST hat eine neue Testreihe mit Android-Sicherheitsapplikationen für Firmenanwender und deren besondere Bedürfnisse erstmals separat durchgeführt. Zuvor erfolgten die Überprüfungen für Firmenanwender und Privatanwender gemeinsam. Untersucht wurden der Schutz, die Leistung und die Benutzerfreundlichkeit. Die ESET-Lösung überzeugte in allen Disziplinen. Um zu klären, wie gut die Security-Lösungen das Google-Betriebssystem schützen, wurde zunächst ein Echtzeit-Test durchgeführt. Anschließend analysierten die Experten von AV-Test die Erkennung von gefährlichen Anwendungen. Dabei setzten sie Schadprogramme ein, die Cyberkriminelle gezielt verbreiten, um speziell Firmen-Smartphones auszuspionieren. ESET Endpoint Security für Android schloss jeden der beiden Tests mit einer 100-prozentigen Erkennung ab. Volle Leistung ohne Systembelastung und Fehlalarme Im Business-Bereich ist es besonders wichtig, dass die Endgerätesicherheitsanwendung das Smartphone nicht stark belastet. Die ESET-Lösung minderte die Akkulaufzeit der mobilen Geräte gar nicht und erhält daher auch in diesem Punkt die Bestnote im Test. Nicht zuletzt überzeugte die Benutzerfreundlichkeit von ESET Endpoint Security für Android. Auch dafür gibt es die höchstmögliche Punktzahl. Die Lösung verursachte im Test keinerlei lästige Fehlalarme. Sie erkennt einwandfrei, wenn Apps harmlos sind und deshalb nicht gesperrt oder gelöscht werden müssen. Wichtige Entscheidungsgrundlage "Wir freuen uns sehr über die guten Ergebnisse dieses neuen Tests", sagt Ji?Tí Kropác, Leiter der Threat Detection Labs bei ESET. Der Experte sieht die Unterteilung der Tests in die Bereiche Business- und Privatanwender als überaus sinnvoll an. "Die Anforderungen von Geschäftsanwendern und -umgebungen unterscheiden sich von denen privater Nutzer", betont Kropác. Unternehmen profitieren davon, denn sie erhalten durch unabhängige Tests wie diesen verlässliche Grundlagen für ihre Entscheidung, wie sie ihre mobilen Systeme am besten absichern können. Der Android-Vergleichstest wurde im März 2020 von AV-Test durchgeführt. Umfassende Informationen zu ESET-Unternehmenslösungen finden Sie hier: https://www.eset.com/de/business (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Thorsten Urbanski Tel.: +49 (0) 3641-3114-261 E-Mail: thorsten.urbanski@eset.de Website: www.eset.com/de/ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200529023

