München (ots) - Touristische Campingaufenthalte sind ab dem 30. Mai in allen Bundesländern wieder möglich. Wenn morgen auch in Bayern wieder Campingplätze von Caravan- und Wohnmobilreisenden aufgesucht werden können, ist ganz Deutschland bereit für den (Camping-)Urlaub im eigenen Land.Insgesamt 1155 deutsche Campingplätze bewertet der aktuelle ADAC Campingführer 2020. 18 davon erreichten dabei das Prädikat "ADAC Superplatz". Je nach Reiseziel und Freizeitinteressen hat jeder Platz für Caravan-, Wohnmobil- oder Zelttouristen seinen besonderen Reiz. Spezielle Auszeichnungen im ADAC Campingführer nach den unterschiedlichen Schwerpunkten in Ausstattung und Angebot erlauben Campingfreunden die Vorauswahl des am besten geeigneten Platzes.ADAC Inspekteure konnten sich noch im Jahr 2019 persönlich ein Bild von den Campingplätzen in Deutschland verschaffen. Ihre aktuellen Eindrücke zusammen mit umfassenden jährlich neuen Recherchen ermöglichen die detaillierte Beschreibung und Klassifikation im bewährten Fünf-Sterne-System.Eine Auswahl an besonders attraktiven Campingplätzen in Deutschland für unterschiedliche Urlaubsvorlieben:Camping ...... am Meer (Nordsee): Camping am Nordseestrand in Dornum/NiedersachsenBeim kleinen Hafen vor dem Deich gelegen, mit großem Sandstrand und Meerwasser-Schwimmbad, E-Auto im Verleihhttps://www.pincamp.de/campingplaetze/camping-am-nordseestrand... am Meer (Ostsee): Insel-Camp Fehmarn (ADAC Superplatz)Sehr gepflegter und ruhiger, familiärer Platz mit weitem Blick über die Ostsee zum Festland, mit Windsurf- und Kite-Schulehttps://www.pincamp.de/campingplaetze/insel-camp-fehmarn... am See: Strandcamping Waging/Bayern (ADAC Superplatz)Großer platzeigener Strand, Betreuung und Indoor-Spielparadies für Kinder, dazu umfangreiches Freizeitprogramm, Fitnessparcours und Fußballgolf-Anlagehttps://www.pincamp.de/campingplaetze/strandcamping-waging... am Fluss: Adventure Camp Schnitzmühle bei Viechtach/BayernNaturcampingplatz am Schwarzen Regen, ideal für Flusswanderer, mit kleinem Badeweiher, Kanuverleih und deutsch-thailändischer Küchehttps://www.pincamp.de/campingplaetze/adventure-camp-schnitzmuehle... mit Kindern: Alfsee Ferien-Erlebnispark in Rieste/Niedersachsen (ADAC Superplatz)Weit verzweigtes Gelände mit vielen Sport- und Freizeitmöglichkeiten, mit großem Themenpark "Germanenland" und ca. 10 Hektar großem Seehttps://www.pincamp.de/campingplaetze/alfsee-ferien-und-erholungspark... zu zweit: Camping Kleine Bergoase bei Bad Schandau/SachsenKleiner, idyllischer Platz unweit des Nationalparks Sächsische Schweiz, ideal für Wanderer und Naturliebhaberhttps://www.pincamp.de/campingplaetze/camping-kleine-bergoase... für Sportler: Camping Wirthshof/Baden-Württemberg (ADAC Superplatz)In der Bodenseeregion unweit von Meersburg und Immenstaad gelegen, mit vielfältigem Sport-, Fitness- und Freizeitangebot sowie einer großen Indoor-Naturspielscheune mit Seilgartenhttps://www.pincamp.de/campingplaetze/camping-wirthshof... mit Hund: Campingpark Havelberge am Woblitzsee/Mecklenburg-Vorpommern (ADAC Superplatz)Schöne Lage am See und eigener Strand für Gäste mit Hund, dazu professioneller Hundetrainer am Platz, umfangreiches Animations- und Veranstaltungsangebot, "Wohnflöße" als unkonventionelle Mietunterkünftehttps://www.pincamp.de/campingplaetze/campingpark-havelberge... ohne Hund: Naturcamping Hexenwäldchen, Müritz-Nationalpark/Mecklenburg-VorpommernFamiliärer, direkt am See gelegener Platz mit naturpädagogischem Konzept, mit kleinem Sandstrand sowie Verleih verschiedener Kanus und Kajakshttps://www.pincamp.de/campingplaetze/naturcamping-zum-hexenwaeldchen... in der Stadt: Campingplatz Insel, Bamberg/BayernParkähnlich angelegtes Wiesengelände mit hohen Laubbäumen, idealer Ausgangspunkt für Stadtbesichtigungen, direkt am Stadtrand und am Ufer der Regnitz gelegenhttps://www.pincamp.de/campingplaetze/campingplatz-insel... ohne Fußabdruck: Uhlenköper Camp bei Uelzen/Niedersachsen (ADAC Award 2020 für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein)Umfangreiches Nachhaltigkeitskonzept mit Pflanzenkläranklage im Naturfreibad, Ladesäule für E-Fahrzeuge an den Standplätzen, organisierte Kanutourenhttps://www.pincamp.de/campingplaetze/uhlenkoeper-campProduktangebotDie ADAC Campingführer 2020 (Nord- und Südeuropa) kosten je 22,80 Euro und sind im Buchhandel, in den ADAC Geschäftsstellen und im Internet unter www.adac.de/shop (http://www.adac.de/shop) erhältlich.Nicht nur im klassischen Nachschlagewerk, sondern auch auf www.pincamp.de (http://www.pincamp.de) können Interessierte in die Campingwelt eintauchen. Das Onlineportal bietet neben jeder Menge Inspiration für den nächsten Urlaub, zahlreichen Kundenbewertungen und Expertenmeinungen auch die Möglichkeit, direkt online zu buchen.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 28 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2018 hatte die ADAC SE rund 3500 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,142 Mrd. Euro sowie ein Ergebnis vor Steuern von 108,0 Mio. 