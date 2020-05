US-Präsident Donald Trump will sich im Streit mit China am Nachmittag zu möglichen Sanktionen äußern und im Vorfeld der geplanten Pressekonferenz treten die Anleger den Rückzug an. Der Future auf den Dow Jones verliert vorbörslich rund 170 Punkte, S&P500 und Nasdaq Composite dürften ebenfalls mit Verlusten in den Handelstag starten. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

