Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Dow Jones startete gestern zunächst mit Zugewinnen. Diese konnte er allerdings nicht bis zum Handelsende verteidigen. Er schloss schließlich 0,6 Prozent schwächer. Die Sorgen vor einer weiteren Verschärfung des Konflikts zwischen den USA und China bremsten die jüngste Rally. Bei den Einzelthemen geht es heute um Twitter, Facebook, Snap, JD.com, Netease, Moster Beverage und Salesforce. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.