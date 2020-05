Schlumberger Limited ("Schlumberger") hat heute bekanntgegeben, dass Schlumberger UK Plc, eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Schlumberger ("SLB UK"), den gesamten ausstehenden Kapitalbetrag ihrer zu 4,200 verzinslichen Anleihen, die 2021 fällig sind, zurückzahlen wird (CUSIP-Nummern 80685QAA4/G7861RAA4, ISIN-Nummern US80685QAA40/USG7861RAA44 und Common Codes 56301097/56301046) (die "Anleihen"). Rückzahlungstag für die Anleihen ist der 29. Juni 2020 (der "Rückzahlungstag"). Die Anleihen sind derzeit auf der Kursliste der Luxemburger Börse notiert und zum Handel auf dem Euro-MTF-Markt zugelassen.

Der ausstehende Gesamtnominalwert der Anleihen beträgt 600.000.000 USD. Die Anleihen werden am Rücknahmedatum zu einem Rücknahmepreis für die Anleihen zurückgenommen, der (a) 100 des zurückgenommenen Gesamtkapitalbetrags entspricht, zuzüglich (b) aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen auf die Anleihen seit dem letzten Zinszahlungsdatum bis vor dem Rücknahmedatum und zuzüglich (c) eines Kündigungsaufgelds, das drei Geschäftstage vor dem Rücknahmedatum gemäß den Bestimmungen der jeweiligen Anleihen und des für diese Anleihen geltenden Anleihenvertrags zu berechnen ist. Am und nach dem Rücknahmedatum sind die Anleihen nicht mehr ausstehend, und es laufen keine Zinsen auf die Anleihen mehr auf.

Rücknahmemitteilungen werden vom Treuhänder für die Anleihen an alle derzeit registrierten Inhaber der Anleihen gesendet.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden US-Wertpapiergesetze das heißt Aussagen zu zukünftigen Ereignissen, nicht vergangenen Ereignissen. Solche Aussagen enthalten oft Wörter wie "erwarten", "mögen", "glauben", "planen", "schätzen", "beabsichtigen", "voraussehen", "sollte", "könnte", "wird", "voraussehen", "wahrscheinlich" und andere ähnliche Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen behandeln Themen, die in unterschiedlichem Maße ungewiss sind, z. B. Aussagen bezüglich der Bedingungen und des Zeitpunkts der Rücknahme der Anleihen. Weder Schlumberger noch SLB UK können irgendeine Garantie abgeben, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden. Diese Aussagen unterliegen unter anderem den Risiken und Unwägbarkeiten, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten oder hinterlegten aktuellen Formblättern 10-K, 10-Q und 8-K von Schlumberger erläutert werden. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen von Schlumberger angegeben sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten lediglich zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und Schlumberger und SLB UK verneinen jegliche Absicht zur Überarbeitung oder öffentlichen Aktualisierung solcher Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Gegebenheiten und lehnen jegliche derartige Verpflichtung ab.

Über Schlumberger

Schlumberger ist der weltweit führende Anbieter von Technologien zur Charakterisierung von Lagerstätten sowie für Bohr-, Förderungs- und Verarbeitungsvorgänge in der Erdöl- und Erdgasindustrie. Mit Produktverkäufen und Dienstleistungen in mehr als 120 Ländern und rund 103.000 Mitarbeitern zum Ende des ersten Quartals 2020 aus über 170 Ländern bietet Schlumberger die umfassendste Produkt- und Dienstleistungspalette der Branche, von der Exploration über die Produktion bis zu integrierten Pore-to-Pipeline-Lösungen, die die Kohlenwasserstoffgewinnung optimieren, um eine nachhaltige Lagerstättenleistung zu erzielen.

Schlumberger Limited hat seine Hauptgeschäftsstellen in Paris, Houston, London und Den Haag und wies 2019 Umsätze in Höhe von 32,92 Milliarden USD aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.slb.com.

