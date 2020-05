Bei Wirecard bleibt dieser Tage nichts unkommentiert: Nachdem Vorstandschef Markus Braun am Donnerstag für rund 2,5 Millionen Euro Aktien seines Unternehmens gekauft hat, will die Finanzaufsicht BaFin die Transaktion nun unter die Lupe nehmen. Die BaFin prüfe, ob der Vorstandsvorsitzende mit seinem Aktienkauf gegen Regeln zum Schutz vor Marktmissbrauch verstoßen hat. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf eine Sprecherin der Behörde. Laut der europäischen Marktmissbrauchsverordnung ...

