Pressemitteilung der HÖRMANN Industries GmbH:

HÖRMANN Industries veröffentlicht Finanzergebnisse für das erste Quartal 2020

- Umsatz- und Ergebnisentwicklung durch Coronakrise belastet

- EBITDA bei 3,2 Mio. €, EBIT bei 0,3 Mio. €

Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, WKN: A2TSCH) hat heute ihre Finanzergebnisse für die ersten drei Monate 2020 veröffentlicht. Im ersten Quartal 2020 sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 158,3 Mio. € auf 130,7 Mio. €. Der Umsatzrückgang ist sowohl auf die zum 1. April 2019 erfolgte Entkonsolidierung der HÖRMANN Automotive Penzberg GmbH zurückzuführen, die in Q1 2019 noch einen Umsatz von 27,3 Mio. € beigesteuert hatte, als auch auf den geplanten Rückgang der Auftragslage im Geschäftsfeld "Schwere Lkw" (rund 8 Mio. €). Darüber hinaus wurde ab Mitte März 2020 die Geschäftsentwicklung des Bereiches Automotive und Services von der Ausbreitung des Coronavirus stark belastet. Infolge der großflächigen Stilllegung der Produktion in der europäischen Automobilindustrie wurde in der zweiten Märzhälfte die Fertigung in den deutschen Automotive-Werken ...

